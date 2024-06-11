Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Спикер Госдепа: Россия готовит партию ракетных вооружений для передачи недружественным США режимам

Спикер Госдепа: Россия готовит партию ракетных вооружений для передачи недружественным США режимам

Спикер Госдепа Мэтью Миллер сообщил, ссылаясь на сведения, предоставленные по линии Пентагона, что Россия готовит для передачи крупную партию разнообразных ракетных вооружений недружественным США странам и организациям.

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Комментарии
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карюкалов вячеслав
Действительно.
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11 час.
ТМ
Татьяна Маштакова
ТМ Совсем не плохо чтобы в США на собственной шкуре прочувствовали, что они сами творят в других странах, &quot;неся туда демократию&quot; посредством бомбардировок гражданского населения...
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Сергей Лазарев
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