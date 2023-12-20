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Майораль забил 12 голов за 18 туров Ла Лиги, побив рекорд «Хетафе» и Сольдадо

Майораль забил 12 голов за 18 туров Ла Лиги, побив рекорд «Хетафе» и Сольдадо

Борха Майораль сделал дубль в матче с «Атлетико» (3:3). Форвард забил 12 голов за 18 туров сезона Ла Лиги, побив рекорд «Хетафе».

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