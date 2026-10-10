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Царьград

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Мартин Авербух выиграл шоу и сделал предложение Софии

Мартин Авербух выиграл шоу и сделал предложение Софии

Мартин Авербух, сын Ирины Лобачевой и Ильи Авербуха, выиграл 4 млн рублей в шоу «Выживалити. Наследники» и сделал предложение своей возлюбленной Софии после финальной серии.

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