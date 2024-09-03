Собянин рассказал, какие соцобъекты будут построены на юго-востоке Москвы

Почти 30 тыс. жителей ЮВАО получили современные квартиры по реновации Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале рассказал о ходе реализации программы реновации в Юго-Восточном административном округе столицы.
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