Судебный процесс по делу Лерчек проведут в закрытом режиме

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Гагаринский районный суд Москвы в закрытом режиме проведет процесс в отношении блогера Валерии Чекалиной (Лерчек), обвиняемой в совершении незаконных валютных операций, которые связаны с ее фитнес-марафонами, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
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