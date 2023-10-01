В Луганске демобилизованные студенты презентовали песню о родном городе

ЛУГАНСК, 1 октября, ФедералПресс. Участники проекта «Спасибо, братцы» президентской платформы «Россия – страна возможностей», демобилизованные студенты Артем Демянчук, Владислав Солодилов и Игорь Федоров презентовали песню «Луганск» в сквере имени Молодой Гвардии в Луганске в День воссоединения новых регионов с Россией.