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В Луганске демобилизованные студенты презентовали песню о родном городе

В Луганске демобилизованные студенты презентовали песню о родном городе

ЛУГАНСК, 1 октября, ФедералПресс. Участники проекта «Спасибо, братцы» президентской платформы «Россия – страна возможностей», демобилизованные студенты Артем Демянчук, Владислав Солодилов и Игорь Федоров презентовали песню «Луганск» в сквере имени Молодой Гвардии в Луганске в День воссоединения новых регионов с Россией.

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