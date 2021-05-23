5МИНУТКА

269 697 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Лариса Сергеевна
    )) Ага. И это не стакан воды в старости))Свекровь-транжира
  • Татьяна Хлусова
    Конечно, бывают. Я недавно читала (в другом месте, не на МТ) комментарии от девушки, которая убеждена, что родители д...Свекровь-транжира
  • Джошуа Рестон
    В 30 лет пора перестать в сказки верить.Попалась на уловк...

Не хочу рожать ребенка ленивому мужу

Не хочу рожать ребенка ленивому мужу

Женаты уже три года. Не устаю удивляться своему супругу и его хитрым манипуляциям. Вначале я думала, что он просто ничего не умеет, а со временем стала подозревать, что он обычный лентяй и придумывает всяческие отговорки, лишь бы ничего не делать.

Вернуться к статье
92
Обсудить
Натали Валуа
Я бы такому рожать не стала. Правильно вы все поняли. Хитрый лентяй!
Лариса Сергеевна
Да пусть ест пельмени с содой)) Какие проблемы то?
Vera Dobryagina
Лариса, точно!
Vera Dobryagina
Ну, вообще-то сложно сказать, как поведёт себя муж, если вы родите. Но исходя из написанного, мать его одна воспитывала, сама всё делала для любимого сЫночки, поэтому заниматься домашними делами ему лень. На людях он, конечно, строит из себя хозяйственного и рукастого, хочется красиво обставиться, а в семье, скорее всего, будет продолжать филонить. Тут от вас всё зависит - хотите ребёнка, будьте готовы, что родите вы его для себя.
Лариса Сергеевна
Просто не поддаваться на его лень. Сварил себе пельмени с содой, пусть ест. Самой обойтись йогуртом, ну или чаем с печенькой. Колотит посуду, новую не покупать. Бельё, ну поспите на разноцветном, не растаете. Кошкин лоток, спектакли тоже не должны мешать. Наоборот повеселитесь))) Если подходить ко всему с позитивом, все будет норм)))
Vera Dobryagina
Да ну, Лариса, на хрена такая жизнь. Тут что-соревнование-кто кого перетерпит?
Михаил_
Не лентяй он, а неумеха.
Vera Dobryagina
Какой же он неумеха? При друзьях-знакомых в руках все горит)))
Obiivatel
Анекдот из интернета: Жена спрашивает мужа: "Ты меня любишь?" Мужик отвечает: " Ну ты прикинь, я на диване лежу уже 20 лет, если бы я не любил, я бы столько здесь пролежал?"

Картина дня

наверх