Не хочу рожать ребенка ленивому мужу

Женаты уже три года. Не устаю удивляться своему супругу и его хитрым манипуляциям. Вначале я думала, что он просто ничего не умеет, а со временем стала подозревать, что он обычный лентяй и придумывает всяческие отговорки, лишь бы ничего не делать.