Артисты-предатели рвутся в Россию: Кто в первых рядах?

Артисты-предатели рвутся обратно в Россию. Кто из знаменитостей в первых рядах среди желающих снова зарабатывать на русских зрителях?Когда звёзды отечественной либеральной культуры и шоу-бизнеса после начала СВО выставляли в знак "скорби и протеста" чёрные квадратики в социальных сетях и поносили Россию последними словами, они не сомневались, что всё делают правильно.