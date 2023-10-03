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Царьград

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Артисты-предатели рвутся в Россию: Кто в первых рядах?

Артисты-предатели рвутся в Россию: Кто в первых рядах?

Артисты-предатели рвутся обратно в Россию. Кто из знаменитостей в первых рядах среди желающих снова зарабатывать на русских зрителях?Когда звёзды отечественной либеральной культуры и шоу-бизнеса после начала СВО выставляли в знак "скорби и протеста" чёрные квадратики в социальных сетях и поносили Россию последними словами, они не сомневались, что всё делают правильно.

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Комментарии
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нб
надежда белугина
Все перечисленные артисты России давно не нужны, надоели. Все были рады, что они рванули, теперь возвращения их не хотят .
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17 час.

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