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Вирусолог Волчков: ИИ помогает быстрее создавать как опасные патогены, так и защиту от них

Вирусолог Волчков: ИИ помогает быстрее создавать как опасные патогены, так и защиту от них

В США развернулась бурная дискуссия по поводу регулирования искусственного интеллекта: там боятся, что китайский ИИ опередит американский, а больше всего разработчиков пугает возможность создания биологического оружия.

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