“Ночное” обновление Gray Zone Warfare сделает игру ещё реалистичнее Как нам уже изв...

“Ночное” обновление Gray Zone Warfare сделает игру ещё реалистичнееКак нам уже известно, Gray Zone Warfare готовится к масштабному обновлению, которое не просто добавит в игру смену дня и ночи, но и кардинально изменит подход к выживанию на поле боя.
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