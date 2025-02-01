Писториус: Германия не может себе позволить тратить на НАТО 5% ВВП

Глава оборонного ведомства Германии Борис Писториус в интервью немецкому изданию Tagesspiegel не поддержал требование президента США Дональда Трампа об увеличении расходов на оборону стран-членов НАТО до 5% от ВВП, объяснив это слишком высоким для Германии показателем.