Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 580 подписчиков

Юрист Георгиева разъяснила, почему штрафы ГИБДД не переходят наследникам

Юрист Георгиева разъяснила, почему штрафы ГИБДД не переходят наследникам

Юрист Алла Георгиева пояснила, что неоплаченные штрафы ГИБДД умершего не переходят его наследникам. Однако долги по выплатам за вред здоровью в ДТП могут стать частью наследства, если они были назначены, но не выплачены.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии