Юрист Георгиева разъяснила, почему штрафы ГИБДД не переходят наследникам

Юрист Алла Георгиева пояснила, что неоплаченные штрафы ГИБДД умершего не переходят его наследникам. Однако долги по выплатам за вред здоровью в ДТП могут стать частью наследства, если они были назначены, но не выплачены.
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