Криптоаналитик Джеймс: биткоин превзойдет золото и серебро в качестве актива-убежища

Криптоаналитик Джеймс сделал примечательное заявление о биткоине. По словам Джеймса, в среднесрочной и долгосрочной перспективе биткоин превзойдет золото и серебро, которые во всем мире считаются активами-убежищами.
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