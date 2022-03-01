По законам военного времени (Что теперь будет с российским спортом?)

Gretzky-Opex Советский спорт Сейчас уже трудно поверить, что всего неделю назад мы болели за наших хоккеистов в финале Олимпиады и слово «атака» имело исключительно мирный смысл.
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