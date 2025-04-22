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«Астон Вилла» выиграла 11 из 12 последних матчей. 4.00 – обыграет «Сити» и поднимется в топ-4 АПЛ

«Астон Вилла» выиграла 11 из 12 последних матчей. 4.00 – обыграет «Сити» и поднимется в топ-4 АПЛ

«Ман Сити» примет «Астон Виллу» в 34-м туре АПЛ. Клуб из Бирмингема выиграл 11 из 12 последних матчей во всех турнирах.

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