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«Димон, без этих флагов и иностранной валюты… твоя космическая программа выеденного яйца не будет стоить». Астронавт Скотт Келли написал Дмитрию Рогозину, тот ответил

«Димон, без этих флагов и иностранной валюты… твоя космическая программа выеденного яйца не будет стоить». Астронавт Скотт Келли написал Дмитрию Рогозину, тот ответил

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин уже возмущался санкциями, наложенными на Россию из-за ситуации на Украине, а сейчас чиновник возмутился выпадами в свой адрес астронавта Скотта Келли – того, которого ракеты «Союз» дважды доставляли в космос.

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