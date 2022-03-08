«Димон, без этих флагов и иностранной валюты… твоя космическая программа выеденного яйца не будет стоить». Астронавт Скотт Келли написал Дмитрию Рогозину, тот ответил

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин уже возмущался санкциями, наложенными на Россию из-за ситуации на Украине, а сейчас чиновник возмутился выпадами в свой адрес астронавта Скотта Келли – того, которого ракеты «Союз» дважды доставляли в космос.