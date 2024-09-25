Продажу зажигалок и газовых баллонов детям могут запретить

В России могут запретить продажу зажигалок несовершеннолетним. Как пишет газета «Ведомости», Госдума обсудит в первом чтении законопроект о запрете продажи детям не только зажигалок, но и баллончиков для них, а также других газосодержащих предметов.
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