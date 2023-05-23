Байден и Маккарти не договорились по повышению потолка госдолга США

Переговоры по госдолгу США продолжатся. Об этом заявил американский президент Джо Байден. Как уточнили в СМИ, лидер Соединенных Штатов и спикер палаты представителей Кевин Маккарти не договорились по повышению потолка госдолга.
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