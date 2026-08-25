Афганистан: Официальные лица Фронта национального сопротивления Афганистана (ФНР) сообщили, что трое членов Талибана были убиты и двое других получили ранения в результате нападения на автомобиль, следовавший в пятом районе Файзабада, провинция Бадахшан, поздно утром.
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