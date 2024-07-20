PR-саммит проекта "Формула успеха" для лидеров НКО прошел в Москве

Москва стала центром притяжения лидеров некоммерческих организаций со всей страны. Все они стали участниками PR-саммита проекта "Формула успеха", на котором обсудили как грамотно позиционировать себя в медиапространстве и как создать личный бренд.
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