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Царьград

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Штурмовая «Элита» из женщин ВСУ понесла первые потери. Их место в тюрьме

Штурмовая «Элита» из женщин ВСУ понесла первые потери. Их место в тюрьме

Женский украинский штурмовой полк из бывших заключенных понес первые потери в зоне СВО.Эксперимент ВСУ по пополнению рядов штурмовых подразделений за счёт осужденных женщин обернулся первыми трагическими сводками.

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