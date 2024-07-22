Велосипедистке, погибшей после наезда фургона в Челнах, было 14 лет

Накануне в районе 11:10 на проспекте Чулман в Набережных Челнах произошло трагическое ДТП. Как ранее сообщал «Татар-информ», автомобиль FIAT Ducato под управлением 46-летнего водителя совершил наезд на несовершеннолетнюю велосипедистку.
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