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Умеренность: аркан Таро, который расскажет, нужна ли вам передышка в пути

Умеренность: аркан Таро, который расскажет, нужна ли вам передышка в пути

Умеренность: аркан Таро, который расскажет, нужна ли вам передышка в путиГадание на ТароПоявляясь в раскладе, аркан Умеренность несет двоякое послание: с одной стороны, ее выпадение – почти всегда знак того, что вопрошающий проходит через какое-то испытание и период трудностей.

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