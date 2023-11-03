Умеренность: аркан Таро, который расскажет, нужна ли вам передышка в пути

Умеренность: аркан Таро, который расскажет, нужна ли вам передышка в путиГадание на ТароПоявляясь в раскладе, аркан Умеренность несет двоякое послание: с одной стороны, ее выпадение – почти всегда знак того, что вопрошающий проходит через какое-то испытание и период трудностей.