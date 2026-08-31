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Пятый канал

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На российских АЗС разрешат продажу топлива пониженного экологического класса

На российских АЗС разрешат продажу топлива пониженного экологического класса

На автозаправочных станциях в России временно разрешат продавать бензин и дизельное топливо экологических классов К2, К3, К4 и К5, которые также обозначаются как Евро-2, Евро-3, Евро-4 и Евро-5.

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