На российских АЗС разрешат продажу топлива пониженного экологического класса

На автозаправочных станциях в России временно разрешат продавать бензин и дизельное топливо экологических классов К2, К3, К4 и К5, которые также обозначаются как Евро-2, Евро-3, Евро-4 и Евро-5.
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