Цели Грефа или фраза глубокого уважения Джета Ли к Николаю Островскому

Любопытно, однакоПолитикаЦели Грефа или фраза глубокого уважения Джета Ли к Николаю Островскому КИТЧ &Life Противостояние грефов и общества выражается через культуру. Ее у нас пытаются отнять.Вернуться к статье3614НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВася ЗлоГрефа на фонарь вместе с чубайсомЮрий DedНе даром ты = Зло = А как всем известно = зло = враг любого человека . Вот ты и признался что ты враг рода людского .Игорь ВОСТОКОВБлагодаря Грефу становится ясно,что всю власть надо менять,так как у нас в стране грефы и чубайсы "правят бал". https://radikal.ru/video/KQ3xREYHaemЮрий Ded= коммунистическая идеология это часть православия, христианства? = большего бреда чем этот вопрос придумать сложно . А как же тысячи не за что не про что убитых священнослужителей ? Тысячи разграбленных церквей и монастырей ? А как же = вера -опиум для народа = ?Дмитрий БаклановХристианство воспитывает раба божьего, мы не рабы! Это как бы сказать что национал-социализм Германии Гитлера часть коммунизма. Так и сказать что коммунизм это часть православия. Хотя некоторые моральные принципы и схожи, но не главное. В коммунизме нет понятия превосходства одних над другими, Бога над людьми или одной нации от другой.ААлексейНаша церковь не Православная, а Правиславная так как они говорят Правильно славить Бога (как будто Богу нужны их славления), а на самом деле Православие - это Славить Право - законы Бога-Творца, а не его самого.Александр ПудовкинА мы грефов слушаем и проглатываем эту бредятину, убивающую русский народ.Vladimir LioubimcevНу кто проглатывает, а кто и отметает, как чужое для русского человека. Как антитело!!Vladimir LioubimcevУ русского человека, из века в век, ВСЕГДА была тяга к справедливости и доброте. Грефам этого не понять. У них проценты главное... Видите: "Манипулировать"..." ему нужно. А за манипуляциями стоят именно ПРОЦЕНТЫ!! Процентщики... вот их "идеология"... ДА СДОХНИ - никогда не привьешь русским процентщину!!Александр КлюяновЕсли мерить жизнь жвачными категориями, то СССР проигрывал капитализму. Выигрыш был в другом. Страна принадлежала НАРОДУ. Человек убеждённо считал её своей. И все плюсы-минусы строя были также общими. Народ был убеждён, что от него что-то зависит в деле развития страны. Патриотизм, общее достояние были не фигурой речи. Это помогло одолеть фашизм и возродить страну. Кому сегодня принадлежит кооператив РФ с астрономическими доходами ничтожного кол-ва владельцев яхт, дворцов, банков и т.п.? В СССР был Дух, Идея, Идеология, ощущение общего движения вперёд. Что из этого в душе граждан РФ? У Путина, ненавистника социализма, для заполнения духовной ниши не нашлось предложить народу ничего, кроме фальшивого равноправного патриотизЬма олигарха и нищего. (Да, ещё показное, церемониальное православие. Оне Бога убоятся!) Любая концепция здравомысленной Идеологии даёт направление движения стране. НО в то же время консолидирует народ, превращает его в активный исторический элемент, способный критически оценивать статус-кво и тех, кто это "кво" обязан укреплять/повышать. Этого-то и боится вся верхушка руководителей и владельцев кооператива.Александр КлюяновОлигархо-банко-финансовый кооператив РФ - это страна с оплёванной продажными СМИ историей. Страна, умышленно лишённая понятного и принятого населением вектора движения - Идеологии. Вместо Идеи строительства социального, справедливого государства Путин хитровато подсунул для народа равноправный (по 13% налога) патриотизЬм олигарха и нищего. Путин ни разу не обмолвился о том, что на самом деле за время его долгосидения получилось в России. В своих ежегодных посланиях народу (отчётов завхоза) Путин всегда ограничивается мелкотемьем, бытовухой. Как будто у великого народа не было великого Духа, общих великих Замыслов, которые помогли построить первое в мире социалистическое государство. Для тех, кто стал владельцами нынешнего кооператива самое опасное для выживания и обогащения - это умный, культурный, инициативный, самоорганизующийся и требовательный народ. В этом главная причина системно внедряемых режимом в жизнь страны аббревиатур - ЕГЭ, ЛГБТ и прочих гадостей.Александр ЯпринцевЗри в корень. Греф проводник ФАШИСТСКОЙ идеологии к Российской молодежи. Ему нужны БАРАНЫ-милохины, которыми ОН будет: кручу, верчу, что хочу, то и делаю. Вот ОНИ явные ростки, почти уже цветочки. по разложению , сейчас молодежи, а завтра будущих грефовских халуёв. Первые итог будут в 24 году.ЛЛюбовьСуть в том, что Греф - не президент... И самое страшное в том ,ч то ему позволено это говорить и делать ...И кто вычеркнул с программы "Как закалялась сталь"? Вот -вот рыба гниет с головы...ДмитрийНестыковочка! Православие, которое вело к победе, пришло из Византии! И где эта византия, где победы православия?Александр ЯпринцевДмитрий! Вы не о том. Мусолить и умничать в истории, это хорошо. ЗРИ В КОРЕНЬ. Куда мы идем с фашистской идеологией Грефа, которой НКТО не противодействует. Государство без идеологии - это помойная яма в которую плюют, все кому не лень и плюют ядом.ДмитрийЯ ничего не оспариваю, кроме роли православия в победах.Владимир ПетровКОММУНИСТИЧЕСКАЯ идеология - разновидность фашизма!Владимир ПетровПовторяю ещё раз: "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ идеология - разновидность фашизма!"Валерий АлексеевСам придумал, или подсказал кто?Валерий АлексеевДяденька, у тебя со знаниями плохо и с логикой. Поищи в Инете, какая идеология раньше на свет появилась, коммунистическая или фашистская? Фашизм = антикоммунизм. Фашизм - это попытка остановить возрастание влияния коммунистической идеологии. В школе троечником был по точным наукам?Владимир ПетровАлексей, не имеет значения то, какая идеология появилась раньше! Главное здесь заключается в том, что любо тип фашистской идеологии категорически запрещает своему населению иметь точку зрения, отличающуюся от общепринятой в государстве! К примеру, в СССР человек не мог рассчитывать на руководящую должность, не будучи коммунистом! А, вообще-то, у меня на эту тему недавно был написан обширный комментарий. Назовите свою почту и я вышлю его Вам!Валерий Алексеев"К примеру, в СССР" ректором МГУ был беспартийный академик И.Г. Петровский, математик мирового уровня. Читайте свои фантазии самостоятельно.TtestorrПозоришь имя ВЕЛИКОГО ХОККЕИСТА, переименуйся хотьИВАН ПОМНЯЩИЙРОДСТВОПочему этих презервативов допускают к формированию государственных задач?Игорь ВОСТОКОВПотому что эти презервативы надеты не на пустое место.VGVasily GolovВ фильмах люди исполняли свой долг. Какая разница,коммунист или комсомолец это сделал. Главное у них была цель и они ее достигли.Сегодня все сводится к деньгам или к власти.Исполнение долга ради денег или приходу к власти.У Грефа есть власть, финансовая.Прибыль СБЕР -главное.Андрей ХорушкинКоммунизм - часть христианства??? Что за идиотский вопрос то? Все настоящие коммунисты были атеистами, и это правильно, тк вера - это ненаучно. А коммунисты стремились к науке и просвещению, а не к мракобесию и древним сказочкам суевернымAIAlex ImenВ СССР идеи коллективизма воспитывали, обходясь без православия. Теперь церкви на каждом шагу, а тон задают грефы.Томара ТычковаТот,кто отбирает у наших детей книги, воспитывающие патриотизм, рискует потерять молодежь типа Павки Коргагина, Олега Кошевого, Володи Дубинина, Гули Королевой и оставить страну один на один с грефами и милохиными, готовыми продать Россию за целковый не задумываясь.TtestorrТомара, Вы же наверняка даже не знаете, кто такой Володя Дубинин и Гуля Королёва - ну зачем Вы пишите повторение поста???? Вот когда я был пионером - наш отряд носил имя Володи Дубинина, была даже книга "Пионеры-герои".... Но Вы точно не знаете, что сделал пионер Володя Дубининсергей головкинВо первых что и кто есть Греф? Обиженный Сталиным (выселение его родителей) Греф - это фашист, явно выраженный националист, который ненавидит всё русское (кроме денег и женщин). Он будет уничтожать всё русское (культуру, образование, экономику, сам народ...) до последнего своего вздоха. Трусливая, изворотливая, продажная, но очень образованная тварь,.TtestorrКроме ЖЕНЩИН???? Вы не опечатались??? Он любит МУЖЧИН)))сергей головкинну да, точно...прошу прощения, он же как и Гебельс-пидорVlad ИвановВот пишут: «Почему Россия такая большая и почему Россия умеет побеждать? Потому что русских веками воспитывали в православной вере, это менталитет нашего народа.» А теперь скажите какое отношение православная вера имеет к мракобесию «ленинизма»? Что касаемо упомянутых книг так это ни что иное как слащавая пропаганда того же «ленинизма». Если же Вы непредвзято ознакомитесь с «Великой книгой» то поймёте что, этот ленинский бестселлер написан еврейскими конъюнктурщиками того времени на потребу той же самой пропаганде. Если существовали реальные прототипы Корчагина, то товарищ Сталин перестрелял их всех.TtestorrСталин-то и стрелял в крайний раз у себя в Грузии в начале 20-го века, когда кассы брал, с тех пор было кому стрелять и без него)))Лариса ГолубицкаяСбер давно уже не подчиняется России и выполняет рекомендации наших американских партнёров! Так что что грефу скажут,то он и делает!!!!Комментировать
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