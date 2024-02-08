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Путин: Украинцы имеют право считать себя отдельным народом

Путин: Украинцы имеют право считать себя отдельным народом

Президент Российской Федерации Владимир Путин во время интервью журналисту из Соединенных Штатов Америки Такеру Карлсону заявил, что у украинцев есть право рассматривать себя как отдельный народ, но не на основе нацистской идеологии.

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