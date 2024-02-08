Путин: Украинцы имеют право считать себя отдельным народом

Президент Российской Федерации Владимир Путин во время интервью журналисту из Соединенных Штатов Америки Такеру Карлсону заявил, что у украинцев есть право рассматривать себя как отдельный народ, но не на основе нацистской идеологии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии