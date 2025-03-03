Новости - тольк...
Горячие новостиНовости сайтаПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости - только актуальное

32 738 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Людмила Лиханова (Беговщиц)
    Я уже не раз писала для тех, кто во всем винит Путина: мол долго разбирается с олигархами. И мало у кого есть мозги ч...Владелец аэропорт...
  • Людмила Лиханова (Беговщиц)
    Главное - не только вернуть аэропорт в госсобствеенность, но и вернуть деньги с забугорных счетов и полная конфискаци...Владелец аэропорт...
  • Людмила Лиханова (Беговщиц)
    пока идет сбор доказательств он - не преступникВладелец аэропорт...

Последствия "переговоров"

Последствия "переговоров"

Советник Трампа Уолтц о переговорах в Белом Доме.После того, как прессу попросили уйти, мы почти единогласно заявили президенту, что после оскорбления в Овальном кабинете мы просто не видим никаких путей для продолжения диалога и что любые дальнейшие действия приведут лишь к противоположному результату.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх