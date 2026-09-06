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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Йович перед матчем с Гауфф на US Open: «Поражение в Риме было немного обидным. Но если я сыграю так же, у меня точно будут шансы»

Ива Йович рассказала, как чувствовала себя в матче против Александры Эалы на US Open . Американка обыграла ее в третьем круге со счетом 7:5, 3:6, 7:5.

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