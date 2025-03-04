У главы киевского режима Владимира Зеленского есть мотивы длить конфликт на Украине, так как в противном случае он потеряет власть, заявил советник президента США по науке и технологиям, американский миллиардер Дэвид Сакс 3 марта на телеканале Fox News.
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