Венеция-2026: оммаж Бертолуччи, боди-хоррор и зевающий кот

Подписывайтесь на телеграм-канал «РБК Стиль» «Эхо-камера» Андреа Паллаоро «Незнакомка» Паоло Стрипполи «Дети обезьяны» Томмазо Ландуччи «Оглянись» Хирокадзу Корээды «Не попадешь в рай, если тебя убьет женщина» Халкафта Мустафы «Салон красоты» Наталии Асеведо «Кот просыпается и зевает; потом любовь» Федерико Франчони и Самуэле Сестиери «Эхо-камера» Андреа Паллаоро Конкурсная «Эхо-камера» (The Echo Chamber) Андреа Паллаоро — камерная драма по последнему сценарию Бернардо Бертолуччи, действие которой разворачивается в четырех стенах хорошей лондонской квартиры главного героя — музыкального продюсера в исполнении Луки Маринелли.