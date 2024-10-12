России приготовили голод и войну

Ole Ole

Для стран НАТО, процветающих за счёт колониализма и ограблении других стран, Россия - самый лакомый пирог. Без которого "натам" не только не процветать, но и не выжить. Перспектива затопления давно нацелила запад на российские тектонически устойчивые платформы выше уровня мирового океана. Таблица Менделеева и открывающиеся ресурсные возможности нашей Арктики, самый большой запас пресной воды, леса Сибири, плодородные земли - для западных грабителей это вопрос выживания. Дело за малым: уничтожить коренное население.