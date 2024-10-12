Страна и люди
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Страна и люди

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России приготовили голод и войну

России приготовили голод и войну

СЕРГЕЙ  САВЧУК С благословенного Запада вновь приходят новости, прочитав которые, наши сограждане периода распада СССР, когда про жизнь «там» ходили самые фантастические сказки, недоверчиво протерли бы глаза и уши.

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Комментарии
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Ole Ole
Для стран НАТО, процветающих за счёт колониализма и ограблении других стран, Россия - самый лакомый пирог. Без которого &quot;натам&quot; не только не процветать, но и не выжить. Перспектива затопления  давно нацелила запад на российские тектонически устойчивые платформы выше уровня мирового океана. Таблица Менделеева и открывающиеся ресурсные  возможности нашей Арктики, самый большой запас пресной воды, леса Сибири, плодородные земли - для западных грабителей это вопрос выживания. Дело за малым: уничтожить коренное население.
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