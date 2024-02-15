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РБК: в России резко выросло количество слитых из банков данных клиентов

РБК: в России резко выросло количество слитых из банков данных клиентов

В 2023 году в России резко возрос объем слитых из банков данных о клиентах. Согласно исследованию экспертно-аналитического центра InfoWatch, всего из финансовых учреждений в прошлом году утекло 170,3 млн записей с персональными данными.

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