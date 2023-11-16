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Малик Бизли оформил 8 трехочковых и набрал 30 очков в матче против «Торонто»

Малик Бизли оформил 8 трехочковых и набрал 30 очков в матче против «Торонто»

«Милуоки» без Янниса Адетокумбо в гостях крупно обыграл «Торонто» – 128:112. Защитник «Бакс» Малик Бизли провел лучший матч в сезоне: за 31 минуту набрал 30 очков, сделал 4 подбора и перехват.

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