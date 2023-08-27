Грибники шли по лесу в Московской области и увидели среди деревьев здание НИИ длиной 500 метров

ГМ

Георгий Михалев

Более полвека назад было принято решение построить вблизи села Иудино новый полигон для испытаний ракетно-космической техники. Недалеко от этого места уже был научно-исследовательский институт аналогичного профиля. На Новостройке (ныне Пересвет) один из отделов НИИ – 229 (сейчас НИИХИММАШ) занимался испытанием наземных ракетных комплексов. Но объём был столь велик, что решили строить новый полигон и несколько домов рядом – для самых необходимых работников. Позже, когда на базе полигона возник научно-испытательный институт – НИИХСМ, вместо нескольких домов стали строить жилой поселок. Годом основания нового подмосковного поселка Реммаш считается 1957 год. На карте нового населенного пункта не было долго. У нового полигона был позывной «Гроза». Официально здесь находилась только деревня Иудино. На самом деле поселок при полигоне практически сразу обрел свое новое имя: Реммаш. Первый директор полигона Михаил Вавилович Сухопалько, приехавший в Подмосковье с Урала, по аналогии с известным заводом Уралмаш, однажды дал имя поселку: «Реммаш – как хорошо в народе приживется!». Так и прижилось: Реммаш – ремонт машин. Однако, конечно же, никакого ремонта машин в НИИХСМ не производилось. Перед Научно-испытательным институтом химических и строительных машин была поставлена задача: проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и экспериментальных работ для обеспечения выполнения космических программ страны и государственного оборонного заказа. НИИХСМ принимал участие в космических национальных проектах «Восток», «Салют», «Мир», «Космос», «Энергя-Буран», «Венера», «Луна», «Зенит», «Протон», а также в международных программах «союз-Аполлон», «ИРС», «Морской старт». Участие в современных проектах – «Ангара», «Тополь-М» и других – является свидетельством востребованности института в отрасли.