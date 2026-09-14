Медведь заставил школы Уст-Баргузина перейти на дистанционное обучение

В связи с появлением медведя в районе, школы и детская школа искусств в поселке Уст-Баргузин, Бурятия, временно перешли на дистанционное обучение.
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