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Памфилова: проголосовать онлайн на выборах готовы более 4 млн россиян

Проголосовать онлайн на предстоящих выборах в России изъявили желание более 4 млн россиян. Об этом 15 сентября сообщила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова.

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