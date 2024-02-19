Искусственный интеллект суммирует видео с YouTube с помощью расшифровки с отметкой времени и функции чата, чтобы задавать вопросы о видео.
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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Искусственный интеллект суммирует видео с YouTube с помощью расшифровки с отметкой времени и функции чата, чтобы задавать вопросы о видео.