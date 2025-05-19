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США возвращаются на Ближний Восток

США возвращаются на Ближний Восток

За время президентства Байдена Вашингтон во многом утратил свое влияние на Ближнем Востоке. Авраамовы соглашения 2020 года по сближению Израиля с арабскими странами были заморожены после начала вооруженного конфликта в секторе Газа.

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