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Женщина попала в больницу после аварии на пересечении Егорова и 5-й Красноармейской

По предварительным данным, один из водителей грубо нарушил правила дорожного движения. Две легковушки столкнулись на пересечении улицы Егорова и 5-й Красноармейской улицы, авария произошла в Петербурге днем 13 июня.

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