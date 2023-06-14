Женщина попала в больницу после аварии на пересечении Егорова и 5-й Красноармейской

По предварительным данным, один из водителей грубо нарушил правила дорожного движения. Две легковушки столкнулись на пересечении улицы Егорова и 5-й Красноармейской улицы, авария произошла в Петербурге днем 13 июня.
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