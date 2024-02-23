Kraken обвинил SEC США в политически репрессиях

Одна из крупнейших бирж криптовалют США, пытается обвинить SEC США в политических репрессиях. Kraken обращает внимание суда на совпадение начало преследования со стороны Регулятора с критикой, высказанной руководством компании, после слушаний в Конгрессе.
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