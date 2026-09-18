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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Алонсо про 0:3 с «Брентфордом»: «Разочаровало все, особенно результат. «Челси» обязан играть лучше»

Главный тренер « Челси » Хаби Алонсо прокомментировал поражение от « Брентфорда » (0:3) в АПЛ . «Разочаровало все, особенно результат, но мы способны играть лучше.

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