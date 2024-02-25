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Невероятная история Филлис Диллер — первой комикессы США и 12 ее лучших шуток

Невероятная история Филлис Диллер — первой комикессы США и 12 ее лучших шуток

Уморительная артистка женского стендапа, о которой в России почти не знают. А зря! Филлис Диллер во время съемок фильма «Карп из Беверли-Хиллз», Калифорния, США, 1987, фото: Getty ImagesНа самом деле Филлис Диллер далеко не первая женщина в комедии США, но она одной из первых добилась большой популярности в суровой и маскулинной Америке 50-х.

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