Уморительная артистка женского стендапа, о которой в России почти не знают. А зря! Филлис Диллер во время съемок фильма «Карп из Беверли-Хиллз», Калифорния, США, 1987, фото: Getty ImagesНа самом деле Филлис Диллер далеко не первая женщина в комедии США, но она одной из первых добилась большой популярности в суровой и маскулинной Америке 50-х.