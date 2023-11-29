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Девятая победа подряд: СКА разгромил московское «Динамо» со счетом 5:3

Девятая победа подряд: СКА разгромил московское «Динамо» со счетом 5:3

В Петербурге в Ледовом дворце накануне СКА принимал московское «Динамо». В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) гости из столицы потерпели поражение, уступив хозяевам ледяного поля со счетом 3:5.

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