Первая жертва второго сезона: кто не дошел до финала в шоу «Большой куш»

После громкого старта прошлого года зрители с нетерпением ждали второго сезона шоу «Большой куш». Формат, который не имеет аналогов на российском телевидении, снова удивил — новые испытания, свежие лица и еще более жесткая борьба за главный приз.
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