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В России ужесточили контроль за доходами мигрантов

В России ужесточили контроль за доходами мигрантов

С 1 октября 2026 года ФНС начала передавать МВД данные о доходах иностранных работников. Если заработок мигранта окажется ниже установленного порога или официального дохода не будет вовсе, патент или разрешение на работу аннулируют.

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