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Газета.ру

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Глава МИД Афганистана поблагодарил власти России за признание его страны

Глава МИД Афганистана поблагодарил власти России за признание его страны

Министр иностранных дел Исламского Эмирата Афганистан Амир Хан Муттаки поблагодарил руководство Российской Федерации за признание его страны.

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