«Дело» и ТМХ идут к мировому господству. РЖД теряют грузы, но верят в лучшее. Угольные шахты попадут под сокращение. Пульс ж/д за неделю в зеркале прессы

В центре внимания федеральных СМИ на минувшей неделе был невывоз части согласованного с Кузбассом объёма угля по итогам 2024 года, объединение ГК «Дело» и ТМХ для создания логистического гиганта и выделение РЖД субсидий на покупку тяги.
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