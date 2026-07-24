Андрей ЧЕРВИЧЕНКО: Вся история с протестами «Спартака» затеяна, чтобы разогнать истерию, чтобы потом лучше судили

ФУТБОЛ. ПО СЛЕДАМ СУПЕРКУБКА. Эксклюзивное интервью Бывший владелец «Спартака» в разговоре с нашим корреспондентом оценил поведение московского клуба, который до последнего пытался оспорить результат матча за Суперкубок с «Зенитом».