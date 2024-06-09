Поклонники Димы Билана считают, что он тайно женился на Гузель Хасановой

Ходят слухи, что 42-летний Дима Билан смог скрыть ото всех свою тайную свадьбу. Новый статус певец рассекретил невольно, продемонстрировав на недавней музыкальной церемонии обручальное кольцо на безымянном пальце.
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