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Нижегородская правда

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Поклонники Димы Билана считают, что он тайно женился на Гузель Хасановой

Поклонники Димы Билана считают, что он тайно женился на Гузель Хасановой

Ходят слухи, что 42-летний Дима Билан смог скрыть ото всех свою тайную свадьбу. Новый статус певец рассекретил невольно, продемонстрировав на недавней музыкальной церемонии обручальное кольцо на безымянном пальце.

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