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Азербайджан ждёт от Армении практических шагов по мирному договору

Азербайджан ждёт от Армении практических шагов по мирному договору

Страны продолжают поддерживать контакты.В Азербайджане продолжаются контакты с армянской стороной после завершения конфликта.

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